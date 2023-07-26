Врачи извлекли из раненного в зоне СВО солдата неразорвавшийся снаряд

Российский военный Воздушно-десантных войск (ВДВ) в зоне проведения специальной военной операции получил ранение при вражеском обстреле и был доставлен в больницу. При осмотре врачи обнаружили, что в ноге бойца застрял не успевший разорваться снаряд. Подробности инцидента выяснил военкор «Известий» Ярослав Богат.

Ради военнослужащего с позывным Цыба медикам-десантникам пришлось облачиться в броню — любое неосторожное движение могло привести к детонации неразорвавшегося снаряда 30-миллиметрового калибра в ноге пациента.

Как рассказал Цыба, он выполнял боевые задачи на артемовском направлении, когда боевую машину атаковал противник.

«Всех товарищей собрал, и побежали. Минуты через две машина взорвалась полностью», — вспоминал военнослужащий.

При взрыве десантника ранило в ногу. Его эвакуировали с поля боя и отвезли в военный госпиталь. Когда наличие снаряда в ноге подтвердилось, врачи решили проводить операцию мужским коллективом. В операционной остались два хирурга и анестезиолог. Ассистентом-медбратом выступил командир медицинского батальона.

Высокий профессионализм медиков позволил успешно завершить нестандартную операцию. Осколочно-фугасный снаряд был аккуратно извлечен. Военнослужащий Цыба переведен в другой госпиталь для восстановления и реабилитации.

10 апреля стало известно, что в Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского военные медики провели уникальную операцию по извлечению пули из сердца военнослужащего, раненного на передовой. По словам кардиохирурга, пациент выздоравливает и идет на поправку.

В марте российские кардиохирурги провели успешную операцию по удалению осколка из сердца получившего ранение участника спецоперации. Идущий на поправку военный по имени Владимир рассказывал, что через несколько дней после операции связался с бойцами отряда. Все желают выздоровления и ждут.

21 января сообщалось, что бригада медиков Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова провела сложнейшую операцию по извлечению торцевого взрывателя 122-миллиметровой мины из мягких тканей ноги военнослужащего. Отмечалось, что медикам пришлось проводить операцию в бронежилетах, так как опасный осколок в теле военнослужащего мог взорваться.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.