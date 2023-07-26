Реклама
Прямой эфир
Армия
Врачи извлекли из раненного в зоне СВО солдата неразорвавшийся снаряд
Мир
Посол РФ рассказал о запуске чартерных рейсов в Танзанию
Общество
В России предложили запретить деятельность коллекторов
Мир
Бывший замглавы МИД Южной Кореи станет новым послом в России
Общество
ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году
Общество
Треть компаний повысили зарплаты сотрудникам во II квартале
Общество
Синоптики спрогнозировали ливни с грозами в Москве 26 июля
Мир
В Греции из-за лесных пожаров отключили электричество
Мир
В Техасе несколько человек пострадали из-за стрельбы в больнице
Спорт
Двукратный олимпийский чемпион Патрис Бержерон завершил свою карьеру
Происшествия
В Калининградской области полиция задержала сбившего двух девочек водителя
Мир
Министр энергетики Турции обсудил с главой «Росатома» строительство АЭС «Аккую»
Мир
Президент Буркина-Фасо первым из африканских лидеров прибыл в Санкт-Петербург
Сюжет:

Врачи извлекли из раненного в зоне СВО солдата неразорвавшийся снаряд

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский военный Воздушно-десантных войск (ВДВ) в зоне проведения специальной военной операции получил ранение при вражеском обстреле и был доставлен в больницу. При осмотре врачи обнаружили, что в ноге бойца застрял не успевший разорваться снаряд. Подробности инцидента выяснил военкор «Известий» Ярослав Богат.

Ради военнослужащего с позывным Цыба медикам-десантникам пришлось облачиться в броню — любое неосторожное движение могло привести к детонации неразорвавшегося снаряда 30-миллиметрового калибра в ноге пациента.

Как рассказал Цыба, он выполнял боевые задачи на артемовском направлении, когда боевую машину атаковал противник.

«Всех товарищей собрал, и побежали. Минуты через две машина взорвалась полностью», — вспоминал военнослужащий.

При взрыве десантника ранило в ногу. Его эвакуировали с поля боя и отвезли в военный госпиталь. Когда наличие снаряда в ноге подтвердилось, врачи решили проводить операцию мужским коллективом. В операционной остались два хирурга и анестезиолог. Ассистентом-медбратом выступил командир медицинского батальона.

Высокий профессионализм медиков позволил успешно завершить нестандартную операцию. Осколочно-фугасный снаряд был аккуратно извлечен. Военнослужащий Цыба переведен в другой госпиталь для восстановления и реабилитации.

Здоровая тенденция: как военно-полевая медицина спасает жизни 97% раненых
Отечественные комплексы эвакуации и экстренной помощи могут быть востребованы и на мировом рынке

10 апреля стало известно, что в Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского военные медики провели уникальную операцию по извлечению пули из сердца военнослужащего, раненного на передовой. По словам кардиохирурга, пациент выздоравливает и идет на поправку.

В марте российские кардиохирурги провели успешную операцию по удалению осколка из сердца получившего ранение участника спецоперации. Идущий на поправку военный по имени Владимир рассказывал, что через несколько дней после операции связался с бойцами отряда. Все желают выздоровления и ждут.

21 января сообщалось, что бригада медиков Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова провела сложнейшую операцию по извлечению торцевого взрывателя 122-миллиметровой мины из мягких тканей ноги военнослужащего. Отмечалось, что медикам пришлось проводить операцию в бронежилетах, так как опасный осколок в теле военнослужащего мог взорваться.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023