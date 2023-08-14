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Умерла бывшая жена актера Александра Домогарова

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Фото: Vk.com/Санек Домогаров
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Бывшая жена российского актера Александра Домогарова Ирина Гуненкова скончалась после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 60 лет. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщил журнал StarHit.

Ирина являлась второй женой актера и родила ему сына Александра. Последние месяцы он ухаживал за матерью вместе с отцом. Как пишет Pravda.Ru, бывшие супруги сохранили хорошие отношения после 12 лет брака. Кроме того, Ирина была самым близким другом артиста.

Как отмечает телеканал «360», медики приложили все усилия, чтобы вылечить пациентку, однако рак оказался сильнее.

«У меня есть выписка из больницы… где написано, что возможности организма исчерпаны, и они прекращают лечение», — рассказал Домогаров-младший.

Ирина боролась с болезнью в течение трех лет, отмечает сайт kp.ru. Последние месяцы она провела в окружении близких людей, пишет сайт aif.ru. Медики продолжали оказывать ей помощь, но не в стенах больницы.

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