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Карта спецоперации на Украине 13 августа

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 13 августа можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, 13 августа ВС РФ в районе населенного пункта Первомайское ДНР поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами, а также живую силу и военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Брусовка ДНР сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Также он доложил о ситуации на различных участках фронта и успехах российских сил. Так, на купянском ВС РФ успешно отразили шесть контратак ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, а также Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области. Потери противника на данном направлении составили более 60-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Красногоровка, а также западнее Клещеевки ДНР. Там противник потерял свыше 300 боевиков, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На южнодонецком направлении ВС РФ нанесли поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное ДНР. В результате боев уничтожены до 80-ти украинских военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На запорожском направлении противника составили более 40-ка украинских военнослужащих, пять танков, пять боевых машин пехоты, три автомобиля, гаубица FH-70 производства Великобритании, две гаубицы «Мста-Б», а также орудие Д-20.

«Наша задача — выйти в район и забрать опорные пункты»
У бойцов штурмовых отрядов есть всего несколько минут, чтобы захватить вражеский укрепрайон

Кроме того, на краснолиманском направлении успешно отражена атака штурмовой группы ВСУ юго-восточнее населенного пункта Новоегоровка ЛНР. Уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 20-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 246 вертолетов, 5708 беспилотных летательных аппаратов, 429 зенитных ракетных комплексов, 11 274 танка и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5862 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 207 единиц специальной военной автомобильной техники.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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