Власти сообщили о завершении поисковых работ на месте взрыва в Сергиевом Посаде
Поисковые работы на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершены, сообщила в воскресенье, 13 августа, администрация Сергиево-Посадского городского округа.
«Об этом на совещании с силовиками, местным отделением управления соцразвития и семьями пропавших без вести сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов», — уточнила администрация в своем Telegram-канале.
Главной темой совещания стал механизм взаимодействия с родственниками пропавших без вести. Акулов также поручил силовому блоку дать информацию по опознанию и выработать механизмы информирования и поддержки.
Сообщается также, что за каждой семьей будет закреплен замглавы администрации, а распределенные социальной службой кураторы будут заниматься помощью родственникам пропавших без вести в индивидуальном порядке.
Следственные действия продолжаются.
Взрыв на предприятии «Пиро-Росс» на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа. Сообщалось, что за медпомощью после взрыва обратились 84 человека, один человек погиб.
Предварительной причиной взрыва экстренные службы назвали человеческий фактор, версию с атакой беспилотника исключили. СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. По факту взрыва в качестве подозреваемого был задержан директор «Пиро-Росс», позже суд арестовал его на два месяца.