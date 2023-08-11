Суд арестовал директора «Пиро-Росс» по делу о взрыве в Сергиевом Посаде
Суд арестовал техдиректора фирмы «Пиро-Росс» на два месяца по делу о взрыве в Сергиевом Посаде, сообщил корреспондент «Известий» 11 августа.
«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Чанкаеву меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», — следует из постановления.
Как уточняется, вину мужчина не признал.
Он отметил, что не является генеральным директором компании, а технических нарушений у фирмы не было.
Взрыв на предприятии «Пиро-Росс» на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде произошел утром в среду, 9 августа. Сейчас известно об одном погибшем и 80 пострадавших.
Предварительной причиной взрыва экстренные службы назвали человеческий фактор, версию с атакой беспилотника исключили. СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Директора «Пиро-Росс» задержали по факту взрыва в качестве подозреваемого.
Новость дополняется