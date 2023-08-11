Следствие запросило арест директора «Пиро-Росса» после взрыва в Подмосковье

Сергиево-Посадский суд Московской области получил ходатайство о заключении под стражу директора фирмы «Пиро-Росс», на складе которой накануне произошел взрыв в Сергиевом Посаде. Об этом 11 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«В суд поступило ходатайство следственного органа об избрании [директору фирмы «Пиро-Росс»] Сергею Чанкаеву меры пресечения в виде содержания под стражей», ― приводит агентство слова собеседника.

Взрыв на предприятии «Пиро-Росс» на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде произошел утром в среду, 9 августа. На данный момент известно об одном погибшем и 80 пострадавших.

Предварительной причиной взрыва экстренные службы назвали человеческий фактор, версию с атакой беспилотника исключили. СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Директора «Пиро-Росс» задержали по факту взрыва в качестве подозреваемого.