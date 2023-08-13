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Не менее четырех человек погибло в результате взрыва жилого дома в США

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Фото: соцсети
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По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва в жилом доме в США. Об этом сообщает 13 августа, в воскресенье, телеканал ABC.

Инцидент произошел в американском штате Пенсильвания, в одном из пригородов Питтсбурга. Взрыв полностью разрушил три частных дома, на месте происшествия пожар. Еще нескольким домам нанесен масштабный ущерб.

По данным ABC, один пострадавший находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Еще один человек числится пропавшим без вести. Всего пострадало не менее 12 человек, как минимум четыре жителя Питтсбурга погибли.

Сейчас на месте происшествия работают 18 бригад экстренных служб, однако им приходится делать перерывы из-за неблагоприятных погодных условий.

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Ранее, 2 августа, стало известно о масштабном возгорании в Финиксе (штат Аризона, США). Сначала в городе вспыхнула трава, а затем пламя перекинулось на ближайшие здания. Позже возгорание удалось потушить.

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