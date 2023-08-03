Пожар произошел в американском штате Аризона

Трава загорелась в городе Феникс американского штата Аризона, огонь распространился на здания. Об этом 2 августа сообщил телеканал ABC15.

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от 27-й авеню и Линкольн-стрит, к северу от Бакай-роуд. Изначально огонь вспыхнул в траве, после перекинулся на близлежащие здания.

По данным местной пожарной службы, на месте пожара могли быть остатки бензина из автомобилей, поступали также сигналы о наличии на территории боеприпасов. Экстренные службы города просят всех, кто находится в зоне пожара, направиться в укрытия.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее, 27 июля, сообщалось, что лесной пожар привел к взрывам на складе боеприпасов Военно-воздушных сил Греции возле города Неа-Анхиалос. Из-за взрывов несколько человек получили ранения от осколков разбитых стекол.