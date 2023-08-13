Один человек погиб при пожаре в Новой Москве
Один человек погиб при пожаре в Новой Москве. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщил источник «Известий».
По словам очевидцев, погибла пенсионерка. Еще два человека пострадали.
По данным МЧС, горело два дома. В настоящий момент на месте продолжают работать экстренные службы.
О пожаре в деревне Картмазово в Новомосковском округе Москвы стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что принимаются меры по ликвидации возгорания. Причины пожара устанавливаются.