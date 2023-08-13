Демонстранты в Тель-Авиве пришли к резиденции спикера парламента Оханы

В Израиле на массовые демонстрации против продвигаемой правительством Биньямина Нетаньяху судебной реформы в 32-й раз по всей стране вышли тысячи протестующих. В Тель-Авиве антиправительственный митинг собрал 103 тыс. человек, сообщил 12 августа телеканал Channel 13.

«По состоянию на 8:45 вечера 103 тыс. человек вышли на демонстрацию на центральном митинге в Тель-Авиве, в то время как тысячи других протестуют на перекрестках дорог и в городах по всей стране», — передал телеканал со ссылкой на данные Crowd Solutions.

На центральном митинге на улице Каплан полиция арестовала трех палестинцев в возрасте 16, 20 и 25 лет, которые незаконно въехали в Израиль. Все трое являются жителями деревни Акбара на Западном берегу. Их забрали на допрос.

После главного мероприятия в Тель-Авиве протестующие отправились к резиденции спикера кнессета (парламента Израиля) Амира Охана. Они перекрыли дорогу, скандировали «Мы не боимся», размахивали флагами и трубили в вувузелы.

Полиция сообщала, что протестующий также бросил дымовую шашку в полицейских во время митинга у резиденции Оханы. За это его задержали по подозрению в нападении на полицейского. Кроме того, полиция объявила этот митинг незаконным и заявила, что демонстранты нарушили инструкции о пребывании в 300 м от резиденции.

13 августа ожидается акция протеста в городе Мошав-Рамот на севере страны, куда планируется прибытие премьер-министра Нетаньяху и его супруги Сары.

5 августа сотни тысяч протестующих снова вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве в ответ на одностороннее продвижение правительством премьер-министра Нетаньяху судебной реформы. Митинг провели, несмотря на теракт, который произошел незадолго до акции протеста.

О том, что кнессет одобрил в окончательном чтении первый законопроект в рамках судебной реформы, сообщалось ранее, 24 июля. Первые поправки ограничивают возможности Верховного суда влиять на решения исполнительной власти, а также дают возможность правительству и министрам контролировать отбор судей.

6 июля на улицах Тель-Авива возобновились массовые выступления против судебной реформы. Митингующие заблокировали движение транспорта по главному шоссе города: люди жгли костры и возводили баррикады. Израильские СМИ заявляли о случаях применения полицией водометов для разгона демонстрантов.

В тот же день корреспондент «Известий» Никита Кулюхин показал обстановку на улицах Тель-Авива. По его словам, люди вышли на акции протеста с миром и не хотели столкновений с полицией. Однако в первые часы митинга машина с водометом начала разгонять участников.

Акции протеста продолжаются в Израиле с начала года. Они проходят против судебной реформы, которая должна дать кнессету больший контроль над судебной системой. Кнессет получит полномочия отменять решения Верховного суда в отношении законов и решений правительства, а также назначать его судей.