Косачев заявил о неготовности Украины приступить к мирным переговорам

«Формула мира», предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским как способ решения конфликта, только доказывает неготовность Киева к мирным переговорам. Об этом в субботу, 12 августа, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на своем Telegram-канале.

«Киев (100%) не верит в то, что ультиматум о безоговорочной капитуляции одной из сторон конфликта может стать основой для переговоров», — заявил Косачев.

Однако, по его мнению, Украине просто нравится наблюдать за тем, как люди всего мира завороженно слушают истории о скором успехе контрнаступления и о неизбежном возмездии для России.

«Упорство в требовании о полной капитуляции России под видом «мирного плана» в глазах любого реалистичного политика подтверждает полную неготовность Киева к переговорам», — уверен вице-спикер Совета Федерации.

Он подчеркнул, что поведение администрации Украины в этом вопросе должно наглядно показать Западу, что мирные переговоры не могут возобновиться совсем не по вине российской стороны конфликта.

Также Косачев подверг сомнению заверения Зеленского в возможности использования «формулы мира» в качестве универсального инструмента при решении межгосударственных конфликтов. Вице-спикер посоветовал президенту Украины попытаться убедить страны НАТО применить его стратегию на практике в деле с Югославией.

«Буквально следуя «формуле мира» от Зеленского, следует восстановить границы Югославии, включая Косово и Метохию. Страны НАТО должны выплатить многомиллиардные репарации Белграду за нанесенный ущерб людям, инфраструктуре, экономике, экологии», — высказался Косачев.

Ранее, 11 августа, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что России не нужны переговоры для урегулирования конфликта с Украиной, так как она и так выигрывает по всем фронтам. Он высказался о необходимости переговоров лишь для той стороны, которая находится в бедственном положении и осознает это.

Перед этим, 10 августа, в МИД РФ заявили, что для мирного урегулирования конфликта на Украине должны быть прекращены поставки вооружения с Запада, а также реализованы демилитаризация и денацификация страны. Кроме того, должно быть реализовано возвращение Украины к ее изначальной позиции, а именно восстановление ее нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже, в октябре, Киев официально отказался от контактов с Москвой. Тогда Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.