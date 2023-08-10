В МИД РФ назвали условия мирного урегулирования ситуации на Украине

Для мирного урегулирования конфликта на Украине должны быть прекращены поставки вооружения с Запада, а также реализованы демилитаризация и денацификация страны. Об этом в четверг, 10 августа, заявил замглавы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин в интервью ТАСС.

«Продолжаем придерживаться нашей принципиальной позиции о том, что всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки», — сообщил Галузин, подчеркнув, что также необходимо остановить накачивание Вооруженных сил Украины (ВСУ) вооружением со стороны западных стран.

Замглавы МИД РФ также отметил, что одним из главных условий мирного урегулирования является возвращение Украины к ее изначальной позиции: должен быть восстановлен ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

«Должны быть признаны новые территориальные реалии, обеспечены демилитаризация и денацификация Украины, права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями международного права», — озвучил Галузин требования российской стороны.

Также он отметил, что «формула мира», предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским в ноябре 2022 года, не имеет никакого отношения к реальному положению дел и не может быть использована в качестве инструмента мирного урегулирования, поскольку представляет собой не что иное, как «набор ультиматумов России с требованием о капитуляции».

В заключение разговора Галузин напомнил, что ранее со своими предложениями по мирному урегулированию конфликта на Украине выступили некоторые страны БРИКС, в частности Китай и Бразилия, и ряд африканских государств.

«Многие из них показали глубокое понимание первопричин украинского конфликта, его геополитического значения», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Ранее, 9 августа, Совет национальной безопасности (СНБ) Турции призвал стороны конфликта на Украине сесть за стол переговоров и немедленно прекратить боевые действия. Также была упомянута важность возвращения России к зерновой сделке.

7 августа руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что не все страны согласились с украинской «формулой мира» на переговорах в Саудовской Аравии.

За день до этого, 6 августа, власти Саудовской Аравии и еще ряда стран представили на встрече в Джидде альтернативный мирный план по Украине, частью которого стали целостность государства и прекращение огня на всех фронтах, а также начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными. РФ на мероприятие не пригласили.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце июля указывал на то, что сейчас невозможно выйти к мирному урегулированию конфликта с участием киевского режима.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже, в октябре, Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.