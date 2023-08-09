Совбез Турции призвал Москву и Киев сесть за стол переговоров

Турция призывает стороны конфликта на Украине сесть за стол переговоров и немедленно прекратить боевые действия. Об этом говорится в заявлении турецкого совета национальной безопасности (СНБ), заседание которого прошло в среду, 9 августа, под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Подробно обсужден ход [конфликта] между Россией и Украиной и ее возможные последствия для региона на следующих этапах. Было заявлено, что эскалация напряженности в Черном море никому не будет интересна. Все стороны были призваны сесть за стол переговоров и немедленно прекратить [конфликт]», — говорится в заявлении СНБ, цитату из которого приводит газета Cumhuriyet.

Также в заявлении подчеркивается, что возвращение к зерновой сделке «предотвратит возможные негативные последствия в нуждающихся странах и будет способствовать продовольственной стабильности».

Ранее в этот же день газета L'Orient-Le Jour сообщила, что президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян планирует организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях Конференции ООН по климату COP28, которая запланирована на 30 ноября в Дубае. Как отмечается, глава ОАЭ подробно обсудил свою инициативу с папой римским Франциском, который поддержал ее «с энтузиазмом».

До этого, 7 августа, стало известно, что президент Турции в ходе запланированных на август переговоров с российским лидером намерен предложить возобновление мирных переговоров по Украине для прекращения огня.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце июля указывал на то, что сейчас невозможно выйти к мирному урегулированию конфликта с участием киевского режима.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже, в октябре, Киев официально отказался от контактов с Москвой. Тогда Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.