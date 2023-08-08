В Киеве заявили о несогласии некоторых стран с «формулой мира» Украины

Не все страны согласились с украинской «формулой мира» на переговорах в Саудовской Аравии. Об этом в понедельник, 7 августа, заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

По словам Ермака, согласия не удалось достичь со странами глобального Юга по «тяжелым пунктам», в том числе об ответственности России.

Ранее Ермак заявлял, что было проведено много двусторонних встреч по реализации украинской «формулы мира» с участием советников по национальной безопасности и внешней политике. На них обсуждались вопросы обороны, гарантий безопасности, инвестиций, зернового соглашения и важности проведения глобального мирного саммита.

6 августа власти Саудовской Аравии и еще ряда стран представили на встрече в Джидде альтернативный мирный план по Украине, частью которого стали целостность государства и прекращение огня на всех фронтах, а также начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными. РФ на мероприятие не пригласили.

Как до этого, 3 августа, объяснил «Известиям» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, переговоры в Джидде никакого влияния на урегулирование украинского конфликта иметь не будут. Страны-участники собираются для других целей. Так, например, Саудовская Аравия рассчитывает показать свою значимость на международной арене.

При этом в конце июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что сейчас невозможно выйти к мирному урегулированию конфликта с участием киевского режима.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.