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Кадыров заявил о бессмысленности переговоров с Украиной

Кадыров: России не нужны мирные переговоры, она и так выигрывает по всем фронтам
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Фото: ТАСС/Барыбина Татьяна
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России не нужны переговоры для урегулирования конфликта с Украиной, так как она и так выигрывает по всем фронтам, заявил 11 августа глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, представители разных стран стали чаще обсуждать тему переговоров, некоторые из них предлагают план мирного урегулирования конфликта.

«Переговоры нужны лишь той стороне, которая в полной мере осознает, что находится в бедственном положении. Россия объективно не из их числа», — написал он.

Он считает, что инициаторы разговоров тем самым пытаются выиграть время, полагая, что Киев сможет изменить ход спецоперации.

Как отметил Кадыров, западные страны оказались на грани экономического коллапса, Москва же, напротив, нарастила темпы производства и создала лучшие условия для ведения бизнеса на фоне ухода из страны зарубежных компаний.

«Нас такой расклад не устраивает. Мы выигрываем по всем фронтам — как на поле боя, так и на международной политической арене», — заключил глава Чечни.

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Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже, в октябре, Киев официально отказался от контактов с Москвой. Тогда Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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