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Бой Маска с Цукербергом пройдет на фоне «античного Рима»

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Фото: REUTERS/Tingshu Wang
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Американский бизнесмен, владелец компании SpaceX Илон Маск 11 августа сообщил, что договорился с итальянскими властями о проведении боя с главой Meta (признана в РФ экстремистской) Марком Цукербергом в «эпической локации».

«Я разговаривал с премьер-министром Италии [Джорджей Мелони] и министром культуры [Дженнаро Санджулиано]. Они согласовали эпическую локацию», — написал Маск в соцсети X (бывшая Twitter).

Организацией поединка будут заниматься фонды Маска и Цукерберга, а не UFC, уточнил владелец SpaceX. Онлайн-трансляция боя будет осуществляться в Meta (признана в РФ экстремистской) и X, заверил Маск.

«Всё в кадре будет древним Римом, ничего современного», — написал он.

Ранее, 30 июня, глава X предложил в своей соцсети провести бой с Цукербергом в Колизее и прикрепил к сообщению отрывок из фильма «Житие Брайана по Монти Пайтону» со сценой гладиаторского боя.

На фоне конфликта из-за разработки компанией Meta приложения-конкурента X под названием Threads Маск и Цукерберг приняли решение выяснить отношения на ринге.

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6 августа руководитель соцсети X анонсировал прямую трансляцию противостояния с Цукербергом. По его словам, все вырученные средства «пойдут на благотворительность для ветеранов».

В начале июля стало известно, что Маск и Цукерберг обсуждают с президентом UFC Даной Уайтом организацию поединка по правилам смешанных единоборств. По словам Уайта, бой будет показательным и пройдет вне юрисдикции чемпионата. Встреча обещает быть особенно интересной, так как соперники находятся в разных весовых категориях.

Согласно данным на сайте американского букмекера BetUS, в США начали принимать ставки на бой Цукерберга и Маска, причем первый является фаворитом.

По мнению российского бойца ММА, чемпиона мира и Европы по смешанным единоборствам Андрея Семенова, если поединок между Маском и Цукербергом состоится, то в нем будет не на что смотреть. Зрители будут наблюдать за боем только из-за хайпа, считает спортсмен.

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