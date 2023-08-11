Французский политик осудил переброс польских войск к Белоруссии

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что действия Польши по перебросу войск к границе с Белоруссией могут привести к третьей мировой войне. Об этом он заявил в соцсети X (ранее Tvitter).

Он написал, что Польша направляет к Белоруссии около 10 тыс. солдат, и назвал это безумием. Также политик напомнил, что по условиям договора между странами, входящими в НАТО и ЕС, если одно из государств начнет военные действия, поддержать его будут обязаны все остальные участники.

«Сумасшедшие ищут третью мировую войну, давайте их остановим!» — призвал он.

8 августа стало известно, что по просьбе командования погранслужбы Польши на границу с Белоруссией будет направлена дополнительно 1 тыс. военных. В настоящее время там уже находится около 2 тыс. польских военнослужащих.

Ранее, 3 августа, председатель постоянной комиссии по международным делам палаты представителей национального собрания Белоруссии Андрей Савиных сказал «Известиям», что заявления польской стороны о том, что пилоты боевых вертолетов готовы применить оружие, — это механизм психологической и информационной войны.

1 августа в минобороны Польши заявили, что страна увеличит количество войск на линии с Белоруссией из-за якобы нарушения белорусскими вертолетами польских воздушных границ. В МИД Белоруссии, в свою очередь, указали на то, что данные объективного контроля польская сторона по этому вопросу не представила. Там подчеркнули, что Варшава была заранее уведомлена Минском о приграничных полетах.

В конце июля полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» отмечал, что Польша агрессивно ведет себя в отношении Белоруссии, постоянно создает предпосылки к нарастанию угрозы на границе.