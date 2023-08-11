Реклама
Прямой эфир
Мир
В правительстве Венгрии заявили об отсутствии планов поставлять вооружение Киеву
Армия
Расчет ПТРК «Корнет» РФ уничтожил опорный пункт ВСУ в лесопосадке
Мир
Посол Антонов назвал цинизмом заявление США о кассетных боеприпасах
Мир
Источник рассказал о гибели 20 сирийских военных при нападении боевиков
Мир
Экс-разведчик США Риттер заявил об огромных потерях в рядах ВСУ
Мир
В бундестаге выступили за передачу Украине ракет Taurus
Наука и техника
Запуск станции «Луна-25» состоялся с космодрома Восточный
Армия
Артиллеристы ВС РФ за считаные минуты до выстрела разгромили РСЗО противника
Мир
Посол РФ в ФРГ заявил о недовольстве Берлина «пробуксовкой» украинского контрнаступления
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве дождь и до 29 градусов тепла 11 августа
Общество
Около 85% россиян с начала СВО стали хуже относиться к украинцам
Общество
Глава ФАДН заявил, что большинство жителей новых регионов ассоциируют себя с Россией
Общество
В Москве начался суд по делу об убийстве эстонских школьниц в 1989 году

Французский политик осудил переброс польских войск к Белоруссии

Политик Филиппо заявил, что переброска войск Польши ведет к мировой войне
0
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Piotr Twardysko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что действия Польши по перебросу войск к границе с Белоруссией могут привести к третьей мировой войне. Об этом он заявил в соцсети X (ранее Tvitter).

Он написал, что Польша направляет к Белоруссии около 10 тыс. солдат, и назвал это безумием. Также политик напомнил, что по условиям договора между странами, входящими в НАТО и ЕС, если одно из государств начнет военные действия, поддержать его будут обязаны все остальные участники.

«Сумасшедшие ищут третью мировую войну, давайте их остановим!» — призвал он.

«Латвия и Польша сами себя ведут в бездну»
Как в Минске относятся к действиям Риги и Варшавы на белорусской границе

8 августа стало известно, что по просьбе командования погранслужбы Польши на границу с Белоруссией будет направлена дополнительно 1 тыс. военных. В настоящее время там уже находится около 2 тыс. польских военнослужащих.

Ранее, 3 августа, председатель постоянной комиссии по международным делам палаты представителей национального собрания Белоруссии Андрей Савиных сказал «Известиям», что заявления польской стороны о том, что пилоты боевых вертолетов готовы применить оружие, — это механизм психологической и информационной войны.

1 августа в минобороны Польши заявили, что страна увеличит количество войск на линии с Белоруссией из-за якобы нарушения белорусскими вертолетами польских воздушных границ. В МИД Белоруссии, в свою очередь, указали на то, что данные объективного контроля польская сторона по этому вопросу не представила. Там подчеркнули, что Варшава была заранее уведомлена Минском о приграничных полетах.

В конце июля полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» отмечал, что Польша агрессивно ведет себя в отношении Белоруссии, постоянно создает предпосылки к нарастанию угрозы на границе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023