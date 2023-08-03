В Белоруссии прокомментировали угрозы Польши применить оружие на границе

Заявления польской стороны о том, что пилоты боевых вертолетов готовы применить оружие на границе с Белоруссией, — это механизм психологической и информационной войны. Таким мнением 3 августа с «Известиями» поделился председатель постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных.

Ранее в этот день заместитель начальника генерального штаба ВС Польши генерал Марек Соколовский сказал, что в район польско-белорусской границы были передислоцированы боевые вертолеты ВВС Польши. Он подчеркнул, что «на случай возникновения опасных событий на границе вертолеты вооружены, готовы к бою».

Савиных указал на то, что со стороны Белоруссии не исходит никакой угрозы ни по отношению к Польше, ни по отношению к Литве.

«Мы скорее являемся экспортером безопасности и не создаем никогда никаких проблем. Та атмосфера, которую нагнетают вокруг Белоруссии власти Польши и власти Литвы, как раз таки и отличается какими-то неоправданными страхами, неоправданной истерикой в отношении некой мифической угрозы», — сказал он.

По мнению политика, такие заявления Варшавы — это принципы и механизмы психологической и информационной войны, методы, которые используются прежде всего для запугивания польского населения.

«Зачем им это необходимо? Мы не понимаем. Вероятнее всего, чтобы лучше контролировать собственное население. Возможно, в том числе и для контроля за их поведением в ходе будущих выборов. Это весьма прискорбно, но мы на это повлиять не можем. С нашей стороны могу сказать только одно: мы никому не создаем никаких угроз», — отметил он.

Савиных добавил, что главная задача Белоруссии — защитить собственную территорию. При этом он подчеркнул, что Минск выступает за международный диалог, который позволит укреплять доверие и безопасность в европейском регионе.

«Но главный принцип такого диалога — никто не имеет права обеспечивать собственную безопасность в ущерб безопасности соседей», — заключил он.

31 июля стало известно, что Польша отправила снайперов на границу с Белоруссией. Комментируя это, политолог Юрий Светов заявил «Известиям», что это является формой политического сумасшествия Варшавы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным 23 июля показал карту по переброске сил Польши к границам Союзного государства. Он также отметил, что одна из польских бригад разместилась в 40 км от Бреста, хотя ранее дислоцировалась на расстоянии 500 км от границы. Еще одна разместилась в 100 км от Гродно.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что заявление Польши о том, что ВС страны перебрасывают две группы военных к границе с Белоруссией, является проявлением агрессивности, но в России уже предпринимаются соответствующие действия по защите безопасности Союзного государства.

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» заявил, что Польша агрессивно ведет себя в отношении Белоруссии, постоянно создает предпосылки к нарастанию угрозы на границе.