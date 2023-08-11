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В бундестаге заявили об эскалации украинского конфликта при передаче Киеву ракет Taurus

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Фото: Commons.wikimedia.org/Jwnabd
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Отправка Taurus Украине станет очередной ступенью эскалации конфликта, так как эти дальнобойные ракеты могут быть использованы для ударов по российским территориям. Об этом заявил «Известиям» депутат от «Альтернатива для Германии» (АдГ) Герольд Оттен.

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«Партия АдГ придерживается позиции, что в этот кризисный регион не следует направлять оружие, и я, разумеется, выступаю против этого. Мы должны дальше идти по пути принуждения к миру настолько быстро, насколько это возможно. А дальнейшая отправка вооружений ведет к обострению конфликта», — сказал парламентарий.

В последнее время в ФРГ регулярно призывают к передаче Киеву дальнобойных ракет Taurus — их радиус действия составляет порядка 500 км. Единственные парламентские силы, выступающие против этой инициативы, — «Левые», имеющие поддержку около 5% избирателей, и АдГ.

Ранее депутат бундестага Севим Дагделен предостерегла, что поставки ракет Taurus могут приблизить Германию к прямому конфликту с РФ.

Ракеты Taurus могут создать некоторые проблемы для российских систем ПВО, но за считанные дни это преимущество сойдет на нет, полагают эксперты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Передача по заявкам: у Москвы нет иллюзий по поводу отправки Киеву ракет Taurus

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