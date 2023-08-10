Москва выделит грант на развитие киностудии имени Горького

Власти Москвы выделят грант на развитие Киностудии имени Горького. Об этом в четверг, 10 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, киностудия представляет собой один из крупнейших в России кинопроизводственных комплексов. Там были сняты такие фильмы, как «Семнадцать мгновений весны», «Морозко», «Белый Бим Черное ухо» и другие, уточняет «Москва 24».

Собянин отметил, что комплексная модернизация киностудии стартовала несколько лет назад. Уже выполнен капитальный ремонт фасада и входа главного здания, отремонтированы помещения для детско-юношеского креативного кластера «Кинокампус Горького», где проводятся курсы по основам кинопроизводства, отмечает телеканал «360».

В ближайшие время специалисты завершат строительство музея с лекторием и библиотекой, также будут открыты малые студии для создания цифрового контента, сообщает НСН.

Кроме того, в планах — ремонт помещений и благоустройство прилегающей территории. Планируется создание новых пространств: зала для показов и мероприятий, корпус для размещения резидентов, павильона для съемок фильмов и студии виртуального продакшена.

Собянин выразил уверенность, что после завершения реставрации комплекс привлечет творческих жителей и гостей столицы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В декабре прошлого года киностудия Горького запустила собственную студию виртуального продакшена. Помещения предназначены для съемок игрового, документального и научно-популярного кино.