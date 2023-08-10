Небо над Санкт-Петербургом осветили «Лучи Победы». Мощные прожекторы зажгли по обеим сторонам Московского проспекта, сообщает телеканал «Известия». Патриотическую акцию провели в честь 79-й годовщины окончания Ленинградской битвы. Раньше прожекторы включали при налете фашистской авиации. В наши дни «Лучи Победы» стали символом продолжения жизни. Акция напоминает о героической обороне города, подвиге защитников нашего Отечества, а также о стойкости и мужестве жителей Ленинграда.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.