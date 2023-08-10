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В Германии загорелась крупнейшая свалка металлолома

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Фото: соцсети
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В Германии загорелась крупнейшая свалка металлолома, сообщила газета Bild. Очевидцы в четверг, 10 августа, публикуют кадры пожара в социальных сетях.

По данным издания, пожар возник на свалке в речном порту Дуйсбурга, где хранится порядка 100 т металлолома.

Ликвидацией огня занимаются 250 сотрудников пожарной охраны. По словам специалистов, потушить пожар удастся не раньше утра 11 августа.

Как при этом сообщили спасательные службы, концентрация вредных веществ в воздухе не превышена. Тем не менее жителям близлежащих районов рекомендовано плотно закрывать окна и двери.

Ранее в этот день на юго-западе Франции в коммуне Ля-Рошель загорелось зернохранилище Sica Atlantic. Инцидент возник из-за неисправности транспортной ленты внутри хранилища, которая позволяет поднимать зерно. Спасательные службы эвакуировали 20 сотрудников, а также всех, кто находился в 200 м от площади возгорания.

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