Что нужно знать россиянам о въезде в Казахстан в 2023 году

Въезд россиян в Казахстан сегодня происходит без каких-либо ограничений. Для туристов из России открыты как воздушные пункты, так и сухопутные границы. Во сколько обойдется дорога и какие документы понадобятся в 2023 году — в материале «Известий».

Какие правила пребывания россиян в Казахстане в 2023 году

По новым правилам, действующим с начала этого года, находиться на территории страны туристы могут не больше 90 дней. Повторное посещение возможно через три месяца. При этом принимающая сторона, которой может быть как владелец жилья, так и гостиница, должна подать уведомление о прибытии иностранного гражданина, иначе ей грозит штраф.

Уведомление выглядит как вкладыш в паспорт. Оно подается в течение трех дней в территориальное подразделение МВД, либо через визово-миграционный портал или единую информационную систему eQonaq, которая создана для учета туристического потока и миграционного контроля. Причем при смене места жительства туриста в стране уведомление подают заново.

Еще до поездки стоит проверить судебную и налоговую задолженность. Это можно сделать на портале «Госуслуги». При задолженности свыше 10 тыс. рублей в выезде из России может быть отказано.

Какие документы для поездки в Казахстан нужны в 2023 году

Для поездки в Казахстан российским туристам нужен только паспорт гражданина РФ. Иметь загранпаспорт необязательно.

Для путешествия с ребенком необходим его загранпаспорт, свидетельство о рождении и заверенное у нотариуса согласие на выезд за границу, если он путешествует с одним из родителей.

Для поездки с домашним животным попросят предъявить международный ветеринарный паспорт с информацией о прививках. Если это, например, собака, она должна быть чипирована или иметь клеймо. Информация об этом должна содержаться в паспорте.

Все документы должны быть действительным на протяжении всей поездки.

Нужна ли россиянам виза для поездки в Казахстан в 2023 году

Согласно международному соглашению между между Россией и Казахстаном, для россиян в стране действует безвизовый режим. То есть виза для поездки в республику им не нужна.

Кроме того, россияне могут въезжать без визы и с территории других государств, с которыми у Казахстана есть регулярное пассажирское авиасообщение. На сегодняшний день это Белоруссия, Армения, Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Таджикистан, Китай, Египет, Индия, Южная Корея, Турция и еще ряд стран.

Также безвизовый въезд разрешен через сухопутные пункты пропуска на границе республики с Узбекистаном и Кыргызстаном.

Сколько стоят билеты в Казахстан в 2023 году

Попасть в Казахстан можно как на самолете, так на поезде или автобусе. В Астану можно вылететь прямыми авиарейсами из Москвы и Санкт-Петербурга лайнерами таких авиакомпаний, как «Аэрофлот», «Азимут», Red Wings, Scat Airlines. Билет в один конец обойдется порядка 10-14 тыс. рублей. Время в пути — от трех часов.

Прямые рейсы из российских городов есть и в другие города республики: Алма-Ату, Атырау, Костанай, Актау, Актобе и Караганду.

На поезде поездка из Москвы займет около двух дней с пересадкой в Петропавловске, Челябинске или Омске. Стоимость билетов начинается от 9 тыс. рублей. В Казахстан также идут поезда из Новосибирска, Самары, Астрахани и Казани.

По земле пересечь границу можно также на автобусе. Рейсы в Казахстан отправляются из Екатеринбурга, Омска, Томска и других городов. Например, билет из Омска в Астану стоит от 2, 5 тыс. рублей. Дорога займет 14 ч. 15 мин. Прямых автобусных рейсов из Москвы в Астану нет.

Как добраться до Казахстана на машине в 2023 году

Ездить по стране можно с российскими правами. Расстояние от Москвы до российско-казахской границы 3 358 км. По самым приблизительным расчетам на дорогу потребуется около двух дней и 270 л. бензина. При расчете 55 руб. за литр поездка обойдется почти в 15 тыс. рублей.

Но прежде, чем планировать поездку в страну, необходимо подготовить все документы на машину. В частности, права, ПТС или СТС, страховку (ее можно оформить после пересечения границы), доверенность на транспорт, если едете не на своем автомобиле, с обязательной отметкой: «с правом выезда за границу РФ».

Пройти границу можно в следующих пунктах пропуска: Таскала в Саратовской области, Акбалшык в Курганской области, Курмангазы в Астраханской области, Сулу Агаш в Новосибирской области, Карагога, Урлитобе в Омской области. Также несколько пунктов есть в Оренбургской области (Аксай, Алимбет, Жайсан) и Алтайском крае (Шарбакты, Ауыл, Убе, Жезкент).

Какие банковские карты работают в Казахстане в 2023 году

Выпущенные в России карты «Виза», «Мастеркард» и другие в Казахстане не принимают. Но можно использовать карты платежной системы UnionPay или открыть счет в местном банке.

Со слов туристов, карты «Мир» принимают, но не везде, поэтому лучше всего ехать с наличными. Провезти в страну один человек может не более $10 тыс. При этом, если сумма превышает $3 тыс, ее придется декларировать.

Что еще нужно знать россиянам при поездке в Казахстан в 2023 году

Республика славится своей удивительной природой. Так, находясь в Алматы, стоит посетить большое Алматинское озеро (БАО), Тургеньские водопады и озеро Иссык. И,конечно, попробовать национальные блюда — бешбармак и куырдак.

Отношение к русским в Казахстане мало изменилось за последние годы. Более 90% казахстанцев понимают русский язык, а более 70% могут свободно разговаривать на нем.

Разница во времени между Москвой и Астаной плюс три часа. То есть если в российской столице сейчас 9:00 утра, то в казахской — уже полдень. Денежная единица Казахстана — тенге. Курс на середину августа: 4,59 тенге за российский рубль, доллар — 446,32 тенге, евро — 491,64 тенге.

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