Какие правила въезда в Грузию для россиян действуют в 2023 году

С мая этого года Грузия стала более доступной для российских туристов благодаря возобновлению авиасообщения между странами. Попасть в республику россияне могут как прямыми рейсами, так и на машине. Во сколько обойдется дорога и какие документы нужны для въезда в 2023 году — в материале «Известий».

Какие документы нужны россиянам для поездки в Грузию в 2023 году

Для поездки в Грузию единственный документ, который необходимо иметь гражданам России, это действующий загранпаспорт. В случае поездки с детьми, ему необходимо оформить свой загранпаспорт и взять свидетельство о рождении. А если он путешествует с кем-то одним из родителей, надо оформить согласие на выезд за границу. Его заверяют у нотариуса.

На весь срок поездки рекомендуют также оформить медицинскую страховку, так как лечение иностранцев в Грузии платное.

Нужна ли россиянам виза для поездки в Грузию в 2023 году

Для въезда в Грузию виза россиянам не требуется. После пересечения границы они могут находиться на территории республики до одного года. По истечении этого срока граждане РФ обязаны покинуть страну либо получить временный или постоянный вид на жительство. Соответствующий документ оформляют в агентстве гражданского реестра Грузии.

Как россиянам добраться до Грузии в 2023 году

Основных способа оказаться в Грузии в 2023 году всего три. Первый, самый быстрый, но дорогой, — это перелет. Прямое сообщение предоставляют авиакомпании Georgian Airways, Аэрофлот, URAL Airlines и S7.

Многие россияне, чтобы сэкономить, выбирают поездку на машине. Выехать из столицы удобнее всего по платной трассе М-4 «Дон» и двигаться всё время на юг до пересечения с трассой P-217 «Кавказ». Единственный пограничный пункт для въезда в Грузию по земле — это КПП «Верхний Ларс». Проезд через Абхазию невозможен.

Граждане России могут въезжать на территорию Грузии на автомобиле на срок до 90 дней. При этом водитель должен застраховать автомобиль на весь период пребывания в стране. Наличие международных прав не требуется. Чтобы ускорить прохождение грузинской границы, рекомендуется заранее заполнить анкету для въезда в Грузию.

Наконец, как третий вариант можно рассмотреть поездку на автобусе. Рейсы осуществляются как из Москвы, так и других городов.

Во сколько обойдется дорога в Грузию в 2023 году

Стоимость прямых рейсов из Москвы в Тбилиси в один конец составляет около 36 тыс. рублей. Чуть дешевле обойдется билет с пересадкой в Сочи или Ереване — от 17 до 26 тыс. рублей, но добираться придется полдня или сутки вместо привычных трех часов. Таким образом перелет в оба конца составит в среднем 64 тыс. рублей, а на рейсы с пересадкой — около 39 тыс. рублей.

Если ехать на машине, дорога займет более суток. Расстояние от Москвы до Тбилиси на автомобиле — 1 983 км, по прямой — 1647 км. На бензин уйдет порядка 8 тыс. рублей. При этом бензин в Грузии стоит 2,2 лари (около 80 рублей).

Самый бюджетный вариант — поездка на автобусе. Дорога от одной столицы в другую займет около 30 часов и обойдется примерно в 7,5 тыс. рублей. Автобусные поездки в Тбилиси из южных городов России обойдутся еще дешевле. Например, из Владикавказа — около 3 тыс. рублей. Можно также совместить перелет и поездку на автобусе. Так, долететь из Москвы до Владикавказа стоит в районе 6-8 тыс. рублей.

Какие товары можно провезти с собой в Грузию в 2023 году

Беспошлинно можно ввезти ювелирные украшения, предназначенные для личного пользования, 200 сигарет, 50 сигарилл, 50 сигар, 250 г табака, 1 л крепкого алкоголя и 3 л вина.

Обязательному таможенному декларированию подлежат предметы искусства и антиквариата, психотропные и радиоактивные вещества, нефтепродукты и строительные материалы, а также растения и животные. В последнем случае потребуется еще ветеринарный паспорт, подтверждающей, что животное здорово.

Кроме того, необходимо декларировать наличную валюту и ценные бумаги на сумму свыше 25 тыс. лари ($10 тыс.).

Какие банковские карты работают в Грузии в 2023 году

В настоящее время в Грузии не работают Карты, выпущенные в России, в том числе платежной системы «Мир». Платежи формально принимаются только китайской платежной системой UnionPay. Однако расплатиться ими или снять деньги в банкоматах, как показывает опыт российских туристов, не всегда возможно.

Поэтому самый лучший вариант — взять с собой наличные в валюте или рублях. В Тбилиси и других городах их можно обменять на грузинские лари. В начале августа курс обмена лари составляет около 37 рублей, доллара — 2, 61 лари, евро — 2, 87 лари. Курсы банках и уличных обменных пунктах могут заметно отличаться. Информацию о действующих курсах в обменниках лучше узнавать в интернете.

Что еще нужно знать россиянам при поездке в Грузию в 2023 году

При нахождении в стране рекомендуется отказаться от посещения некоторых регионов из-за угроз безопасности. В первую очередь, это касается граничащих с Северным Кавказом зон, в частности, Панкисского ущелья и региона Гори, который расположен вдоль границы с Южной Осетией в 60 км. от Тбилиси.

Также в связи с непростой внутриполитической ситуацией туристов призывают избегать мест массового скопления людей. Еще один момент, который стоит учесть россиянам, это рост карманных краж и грабежей, пик которых, согласно сводке МВД республики, приходится на летний период.

Туристов в Грузии сейчас много, так что цены в курортных зонах выше среднего. Разница во времени между Тбилиси и Москвой составляет плюс один час.

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