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Мэр Тбилиси сообщил о полном уничтожении курорта Шови из-за оползня

Мэр Тбилиси Каладзе: можно сказать, что Шови больше не существует
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Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
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Курортное местечко Шови в высокогорном крае Рача в Грузии полностью уничтожено сошедшим 3 августа оползнем. Об этом заявил журналистам мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе в воскресенье, 6 августа, осмотрев место стихийного бедствия.

«Трагедия, случившаяся в Раче, конкретно в Шове, очень серьезная. Можно прямо сказать, что Шови не существует, он полностью разрушен, залит грязью», — сказал Каладзе, слова которого приводит грузинский новостной портал BM.GE.

Он сообщил также, что в зоне бедствия ведутся работы по очистке и устранению последствий оползня.

«Мобилизована техника, все соответствующие службы находятся на месте, работают слаженно. Всего мобилизовано около 80 единиц техники», — сказал мэр грузинской столицы.

Породная катастрофа: что могло спровоцировать сход оползня в Грузии
Число погибших достигло 11. В стране объявили 7 августа днем траура

Оползень рядом с гостиницей «Сансет Шови» в Грузии сошел 3 августа. Объем грязевой массы составил более 5 млн куб. м. Он уничтожил коттеджи с туристами, отдыхавшими вдоль русла реки.

5 августа сообщалось, что число погибших в результате схода оползня достигло 17 человек. На тот момент были установлены личности шести погибших. Среди них была гражданка России Ксения Т., тело которой опознала ее подруга в морге. В поисково-спасательной операции участвуют 400 специалистов, задействованы вертолеты, дроны и спецтехника.

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