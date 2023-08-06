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Число жертв схода оползня в Грузии выросло до 17 человек

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Фото: Netgazeti
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Число погибших в результате схода оползня в районе курорта Шови в грузинском высокогорном регионе Рача выросло до 17 человек. Соответствующее заявление 5 августа было опубликовано на сайте министерства внутренних дел (МВД) Грузии.

«На данный момент спасатели обнаружили 17 тел. В рамках спасательной операции в безопасное место эвакуированы более 200 человек», — сказано в заявлении.

Спасательная операция в зоне стихии продолжается.

Согласно заявлению грузинского минздрава, информации которого приводит издание Netgazeti, 16 из 17 ранее обнаруженных в зоне бедствия тел были переданы на судмедэкспертизу. Семь из них уже были опознаны. Проведение экспертизы осложняется изуродованием тел, в результате чего необходимо проведение анализа ДНК.

В Грузии 7 августа объявлено днем траура.

Породная катастрофа: что могло спровоцировать сход оползня в Грузии
Число погибших достигло 11. В стране объявили 7 августа днем траура

Оползень рядом с гостиницей «Сансет Шови» в Грузии сошел 3 августа. Объем грязевой массы составил более 5 млн куб. м. Он уничтожил коттеджи с туристами, отдыхавшими вдоль русла реки. Ранее МВД Грузии сообщил, что число жертв в результате схода оползня достигло 15.

Также 5 августа стало известно, что к настоящему времени установлены личности шести погибших. Среди них была гражданка России Ксения Т., тело которой опознала ее подруга в морге. В поисково-спасательной операции участвуют 400 специалистов, задействованы вертолеты, дроны и спецтехника.

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