Число жертв схода оползня в Грузии возросло до 14 человек

Спасатели обнаружили на месте сошедшего в Грузии оползня тело четырнадцатого погибшего. Об этом 5 августа сообщил телеканал «Рустави 2».

К настоящему времени установлены личности шести погибших.

Председатель парламента Грузии Шалва Папушвили отметил, что помощь местным спасателям из других стран не требуется.

Спасатели продолжают поиски еще 23 человек. В поисково-спасательной операции участвуют 400 специалистов, задействованы вертолеты, дроны и спецтехника.

Оползень рядом с гостиницей «Сансет Шови» в Грузии сошел 3 августа. Объем грязевой массы составил более 5 млн куб. м. Он уничтожил коттеджи с туристами, отдыхавшими вдоль русла реки.