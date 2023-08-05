Гражданка России погибла при сходе оползня в Грузии

Гражданка РФ Ксения Т. погибла при сходе оползня в Грузии. Об этом сообщили 5 августа в секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси.

«Одна из близких подруг опознала ее тело в морге. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ксении», — говорится в заявлении диппредставительства на странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Оползень рядом с гостиницей «Сансет Шови» в Грузии сошел 3 августа. Объем грязевой массы составил более 5 млн куб. м. Он уничтожил коттеджи с туристами, отдыхавшими вдоль русла реки.

Ранее в этот день Первый канал, ссылаясь на МВД Грузии, сообщил, что число жертв в результате схода оползня достигло 15.

Также 5 августа стало известно, что к настоящему времени установлены личности шести погибших. В поисково-спасательной операции участвуют 400 специалистов, задействованы вертолеты, дроны и спецтехника.