Кандидата в президента Эквадора убили после предвыборного митинга

На всей территории Эквадора ввели режим ЧП, мера будет действовать 60 дней. Решение приняли в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио, передает телеканал «Известия». Полицейские задержали шестерых подозреваемых в причастности к преступлению. Политик был убит тремя выстрелами в голову во время предвыборного митинга. По данным издания El Universo, в результате стрельбы пострадали восемь человек. В стране объявлен национальный траур.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.