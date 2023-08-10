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Врач рассказал о действии кремов с SPF

Врач Меликиадис: кремы с SPF нужно использовать даже в пасмурные дни
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Фото: Getty Images/verona_S
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Защита от вредного воздействия солнечных лучей является важным аспектом ухода за кожей. Одним из наиболее эффективных способов обезопасить себя является ежедневное применение солнцезащитных (SPF) кремов. Но, как именно они работают и почему они так важны, 10 августа рассказал «Известиям» врач-косметолог Деми Меликиадис.

SPF-средства содержат специальные ингредиенты, которые помогают защититься от вредных ультрафиолетовых лучей. Они действуют в двух основных направлениях — физической и химической защиты, отметил специалист.

«Физическая защита осуществляется благодаря наличию минеральных фильтров, таких как оксид цинка или диоксид титана, они создают невидимую защитную пленку. Эти фильтры отражают и рассеивают УФ-лучи, не позволяя им проникать в глубокие слои кожи. Химический крем работает, поглощая ультрафиолетовое излучение и преобразуя его в тепло», — заявил Меликиадис.

Он подчеркнул, что для людей с чувствительной кожей больше подойдут минеральные кремы, которые создают физический барьер.

По словам врача, важно отметить, что существует два типа потенциально вредных ультрафиолетовых лучей — UVB, отвечающих за ожоги и рак, и UVA, которые вызывают видимые признаки старения и гиперпигментации. SPF-крем широкого спектра действия защищает как от UVB-, так и от UVA-лучей.

«Солнцезащитные средства должны применяться ежедневно, даже в пасмурные дни и в зимнее время. УФ-лучи проникают сквозь облака и оказывают воздействие на кожу в любое время года. Поэтому регулярное использование SPF является лучшей мерой предосторожности для сохранения здоровья и молодости», — заключил косметолог.

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19 июля кандидат медицинских наук, врач — детский онколог консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александра Наумова рассказала «Известиям», что для снижения рисков возникновения меланомы следует отказаться от солярия, нужно использовать солнцезащитные средства с высоким уровнем SPF-защиты, а также рекомендуется узнать, есть ли у прямых родственников рак кожи и были ли случаи сочетанных злокачественных опухолей (например, опухоль головного мозга и рака кожи) у одного человека.

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