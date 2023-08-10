Врач рассказал о действии кремов с SPF
Защита от вредного воздействия солнечных лучей является важным аспектом ухода за кожей. Одним из наиболее эффективных способов обезопасить себя является ежедневное применение солнцезащитных (SPF) кремов. Но, как именно они работают и почему они так важны, 10 августа рассказал «Известиям» врач-косметолог Деми Меликиадис.
SPF-средства содержат специальные ингредиенты, которые помогают защититься от вредных ультрафиолетовых лучей. Они действуют в двух основных направлениях — физической и химической защиты, отметил специалист.
«Физическая защита осуществляется благодаря наличию минеральных фильтров, таких как оксид цинка или диоксид титана, они создают невидимую защитную пленку. Эти фильтры отражают и рассеивают УФ-лучи, не позволяя им проникать в глубокие слои кожи. Химический крем работает, поглощая ультрафиолетовое излучение и преобразуя его в тепло», — заявил Меликиадис.
Он подчеркнул, что для людей с чувствительной кожей больше подойдут минеральные кремы, которые создают физический барьер.
По словам врача, важно отметить, что существует два типа потенциально вредных ультрафиолетовых лучей — UVB, отвечающих за ожоги и рак, и UVA, которые вызывают видимые признаки старения и гиперпигментации. SPF-крем широкого спектра действия защищает как от UVB-, так и от UVA-лучей.
«Солнцезащитные средства должны применяться ежедневно, даже в пасмурные дни и в зимнее время. УФ-лучи проникают сквозь облака и оказывают воздействие на кожу в любое время года. Поэтому регулярное использование SPF является лучшей мерой предосторожности для сохранения здоровья и молодости», — заключил косметолог.
19 июля кандидат медицинских наук, врач — детский онколог консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александра Наумова рассказала «Известиям», что для снижения рисков возникновения меланомы следует отказаться от солярия, нужно использовать солнцезащитные средства с высоким уровнем SPF-защиты, а также рекомендуется узнать, есть ли у прямых родственников рак кожи и были ли случаи сочетанных злокачественных опухолей (например, опухоль головного мозга и рака кожи) у одного человека.