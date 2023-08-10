Россияне среди соцсетей больше всего времени проводят во «ВКонтакте»

Российские пользователи больше всего времени проводят во «ВКонтакте» среди всех социальных сетей и мессенджеров. Об этом свидетельствует исследование ВЦИОМа, опубликованное 10 августа.

Согласно результатам опроса, российские пользователи в среднем проводят во «ВКонтакте» 129 минут в день, в TikTok — 125 минут, а в Telegram — 123 минуты. Те, кто регулярно проводит время в соцсетях и мессенджерах, по обобщенным данным, тратят на это 4,5 часа в сутки, а люди в возрасте от 18 до 24 лет — свыше восьми часов в день.

По данным исследования, 86% респондентов пользуются хотя бы одной соцсетью или мессенджером. Наиболее активной аудиторией оказалась молодежь 18–24 лет, а также опрошенные в возрасте 25–34 лет.

Помимо этого россияне предпочитают проводить время за интернет-общением или просмотром контента. Так, половина респондентов выбрала просмотр телевизора, 48% — пешие прогулки. После идут чтение (27%) и занятие спортом (15%).

ВЦИОМ также привел результаты о том, какие подписки у интернет-пользователей популярнее всего. Получилось, что большинство следят за новостными сообществами, чуть менее половины — за образовательными. Также россиян интересуют юмористические каналы (35%), развлекательные (33%) и научные (30%).

Помимо этого 24% респондентов читают сообщества о путешествиях, 20% — о природе и домашних животных. Психологией и медициной увлекаются 22 и 20% опрошенных.

Исследования также показало, что лишь половина интернет-пользователей согласна зарегистрироваться в новых соцсетях и мессенджерах, например по работе или рекомендации друзей.

Ранее, 13 июля, «Известия» ознакомились с результатами опроса аналитиков стримингового сервиса Movix и агентства A2:Research. Исследования показало, что 39% школьников в России проводят летние каникулы за компьютерами и гаджетами. Выяснилось, что 61% детей проводит перед монитором ПК летом два-четыре часа в день. Каждый второй (46%) школьник использует гаджеты для видеоигр, 39% смотрит блогеров. Также 36% детей общаются в соцсетях.