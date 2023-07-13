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Почти 40% школьников в РФ проводят летние каникулы за компьютерами и гаджетами

Опрос: 39% школьников в России проводят летние каникулы за компьютерами и гаджетами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Почти 40% российских школьников на летних каникулах организуют свой досуг с помощью компьютеров и гаджетов. К такому выводу пришли аналитики проекта Movix Fest и A2:Research. Результатами исследования они поделились с «Известиями» 13 июля.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 1,2 тыс. респондентов, у которых есть дети, из 16 городов-миллионников России.

Так, каждый второй (46%) ребенок на каникулах путешествует с семьей. Почти половина (39%) детей проводит лето, пользуясь компьютерами и гаджетами. Только 26% школьников выбирают в качестве досуга прогулки и общение с друзьями на свежем воздухе. 20% детей посещают летние лагеря.

При этом самое непопулярное занятие на летних каникулах — спорт и образование/чтение, их указали 10% и 4% опрошенных соответственно.

Выяснилось, что 61% детей проводят перед компьютером летом два-четыре часа в день. Каждый второй (46%) школьник использует гаджеты для видеоигр, 39% — смотрит блогеров, 36% детей общаются в соцсетях. Четверть (26%) респондентов отметили, что ребенок смотрит фильмы и мультфильмы. Еще четверть (24%) проходит обучающие игры.

Отмечается, что родители стараются не вмешиваться в организацию досуга школьников. Две трети респондентов (59%) отметили, что позволяют детям самостоятельно выбирать занятия и, если нужно, корректируют их планы. 27% родителей ответили, что максимально контролируют отдых школьников и тщательно его планируют. Еще 13% опрошенных никак не вовлечены в досуг ребенка.

Согласно результатам опроса, женщины активнее следят за действиями детей в интернете и устанавливают ограничение в пользовании компьютером летом чаще, чем мужчины.

«Как показало исследование, основная причина, по которой родители беспокоятся, что дети часто используют гаджеты, — это безопасность интернета и наличие неприемлемого контента. Эту причину назвал 41% опрошенных. При этом важно понимать, что для современных детей компьютеры и гаджеты — естественная часть мира и запрещать ими пользоваться не только бессмысленно, но и вредно. Школьники всё равно найдут возможность проводить значительную часть времени в интернете. Главное, что здесь могут сделать родители, — обеспечить доступ к качественному контенту. Сейчас стриминговые сервисы и платформы предлагают специальные разделы для детей. В них не только тщательно отобраны материалы, которые пойдут на пользу ребенку, но и предусмотрен родительский контроль», — прокомментировали результаты исследования в пресс-службе Movix.

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28 июня женский коуч, автор курса «Взрослое родительство» и мать 17 детей Валентина Красникова объяснила, почему родителям школьников нужно позволить детям лениться на каникулах и не заставлять их делать домашнее задание.

Эксперт обратила внимание на то, что у современных детей очень большая нагрузка во время учебного года, поэтому они имеют право как минимум на два месяца отдыха летом.

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