Коуч призвала родителей позволять детям лениться на каникулах

Женский коуч, автор курса «Взрослое родительство» и мать 17 детей Валентина Красникова в среду, 28 июня, в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, почему родителям школьников нужно позволить детям лениться на каникулах и не заставлять их делать домашнее задание.

Эксперт обратила внимание на то, что у современных детей очень большая нагрузка во время учебного года, поэтому они имеют право как минимум на два месяца отдыха летом.

«Самая большая ошибка современных родителей в том, что они путают образовательную стратегию с воспитательной и рассчитывают на то, что образование заменит характер», — сказала Красникова.

Коуч порекомендовала не загружать детей полезными, по мнению родителей, занятиями, а узнать, чего хочет сам ребенок. По ее словам, дети начинают заниматься тем, что им нравится, в тот момент, когда, кажется, что они, напротив, ничего не делают. Красникова считает, что ради любимого дела ребенок в дальнейшем перестанет лениться.

«Пусть ленится! Относитесь к ребенку с любовью и уважением, прислушайтесь к нему и тогда, и только тогда обязательно получится достичь компромисса в любом вопросе и превратить лето из пытки в отдых!» — заключила Красникова.

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