Психолог рекомендовала не запрещать подросткам наносить макияж

Когда родители категорически запрещают девочкам-подросткам наносить макияж и даже наказывают за это, то в ответ они рискуют получить недоверие и протест. Об этом в пятницу, 16 июня, рассказала детский психолог Екатерина Маденко.

По словам эксперта, макияж в подростковом возрасте — это возможность почувствовать себя взрослым и поэкспериментировать над собой.

«Многие родители пытаются оградить детей от подобных проявлений себя, призывают ребенка заниматься учебой и не думать о глупостях, но важно знать, что это точно не подействует. Поэтому важно стать ребенку другом и направить его», — сказала психолог «Газете.Ru».

Вместо запрета она рекомендовала родителей приобрести безопасную косметику и научить детей правильно ухаживать за кожей.

«Станьте дочери старшим советником, который подскажет тренды, заранее посмотрев их вместе на YouTube, или сходите вместе на профессиональный обучающий макияж, заранее подобрав визажиста», — рекомендует Маденко.

Она отметила, что таким образом родители смогут сохранить доверительные отношения с ребенком и приобрести навыки украшать себя правильно и по возрасту.

Критика и борьба за этичность, как считает психолог, только увеличат пропасть между родителями и детьми, а также не позволят выстроить теплые отношения в будущем.

В марте визажист и стилист Ксения Щербина рассказала «Известиям» о трендах макияжа, которые актуальны в этом весенне-летнем сезоне. Специалист указала, что в моде снова яркие цвета, цветные стрелки и моноцвет на всё веко. На смену матовым помадам пришел глянец. При этом тренд на чистый «нюд» никуда не исчез: ведь мода на чистое и ухоженное лицо — вне времени, подчеркнула Щербина.