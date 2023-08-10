Эксперты назвали способы сэкономить на сборах ребенка в школу

Сборы ребенка в школу — важная задача перед 1 сентября. В преддверии нового учебного года эксперты Почта Банка рассказали «Известиям», как можно сэкономить, выбирая для детей необходимые вещи и принадлежности для учебы.

«Планируя покупки к 1 сентября, выберите карту банка, который предлагает выгодный кешбэк за оплату детской одежды, обуви, канцелярии, книг и других школьных принадлежностей или дает «базовый» кешбэк за все покупки по карте», — отметили они.

Кроме того, эксперты рекомендовали обратить внимание на кешбэк от партнеров банка. Как они объяснили, многие финансовые организации сотрудничают с различными магазинами, где можно получить кешбэк или скидки за покупки по банковским картам.

«Изучите на сайте или в мобильном приложении список партнеров вашего банка и, если среди них есть магазины с детской одеждой и товарами, воспользуйтесь этим предложением», — добавили в Почта Банке.

Также, чтобы сэкономить, следует обратить внимание на скидки и акции.

«Сравните несколько магазинов с детской одеждой и канцтоварами и выберите, где цены наиболее приемлемы для вашего семейного бюджета, а также присмотритесь к акциям «2=3». Канцелярию и другие школьные вещи выгодно покупать в крупных гипермаркетах. Там огромные развалы, а цены обычно низкие, особенно если это бренд магазина», — сказали эксперты.

Можно еще приобрести клубную карту магазина, в котором планируется закупать вещи и принадлежности для ребенка к новому учебному году.

«Во-первых, по ним делать покупки зачастую выгоднее. Во-вторых, совершая покупки, вы можете копить бонусные баллы на карте магазина. Накопленные баллы за покупки школьных товаров потом можно использовать на покупки для себя», — отметили в финансовой организации.

Эксперты посоветовали покупать всё заранее и не ждать конца лета, пока все товары по самым выгодным ценам разберут с прилавков. По их мнению, например, школьную форму лучше покупать в первой половине лета, когда в наличии почти весь размерный ряд.

В Почта Банке рекомендовали идти в магазин без ребенка или покупать онлайн.

«Если купить школьную форму и обувь без ребенка вряд ли получится, то канцтовары купить в одиночку вполне возможно! Магазины школьных принадлежностей пестрят яркими тетрадями, пеналами и прочими товарами с любимыми мультяшными героями — и немудрено, что ребенок захочет выбрать именно самое красивое и дорогое. Отправившись на шопинг в одиночку, вы сможете рационально оценить, что конкретно ребенку пригодится в учебе», — объяснили эксперты.

Сэкономить можно и на цветах для учителя, не покупая их отдельно от других родителей, а купив один букет от всех или цветок в горшке, который не завянет через пару дней.

Ранее, 10 августа, сообщалось, что, согласно данным ресурса «Чек Индекс», средние траты родителей на сборы детей в школу в начале августа составили 9,5 тыс. рублей. Речь о минимальном наборе, в который входят пенал, дневник, набор карандашей и ручек, тетради, школьная форма и туфли. По информации маркетплейсов, если добавить к этому списку рюкзак, кроссовки и более широкий набор канцтоваров, траты могут достигать 22 тыс.