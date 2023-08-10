Хрюнов рассказал об ожиданиях от боя Тактарова и Монсона

Промоутер Владимир Хрюнов в среду, 9 августа, рассказал о своих ожиданиях от боя между бывшим чемпионом UFC Олегом Тактаровым и бойцом ММА Джеффом Монсоном, который состоится в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«И Монсон, и Тактаров очень много сделали в единоборствах. Оба находятся в прекрасной форме, поэтому насладимся боем. Ожидания очень высокие», — поделился он в беседе со «Спорт-Экспресс»

Хрюнов отметил, что Тактаров, помимо карьеры в боях, также популярный актер и спортсмен. Монсон же, по словам промоутера, своими поступками сумел доказать, что испытывает к России чувства любви и уважения.

Ранее в этот же день российский боксер Сергей Кузьмин предположил, что поединок Тактарова и Монсона будет больше шоу, чем боем. Он сказал, что поединок скорее всего окажется выставочным, однако отметил, что болеть будет за Тактарова.

Перед этим, 31 июля, тренер и депутат Вячеслав Фетисов заявил, что Тактаров готов к любым вызовам в бою с Джеффом Монсоном. Также он пожелал российскому бойцу удачи.

Российский боксер Дмитрий Кудряшов 29 июля спрогнозировал интересный поединок между Монсоном и Тактаровым. Он отметил, что для ветеранов единоборств этот бой — возможность показать, на что они способны.

Поединок Тактарова и Монсона состоится 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в Москве. Всего в этот день планируется четыре поединка: главным боем вечера станет битва российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика и спортсмена из Великобритании Оли Томпсона.

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