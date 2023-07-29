Боксер Кудряшов спрогнозировал результаты четырех боев «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российский боксер Дмитрий Кудряшов спрогнозировал результаты четырех боев в турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 18 августа. О том, кто и благодаря чему может одержать победу в поединках, он в субботу, 29 июля, поделился с «Известиями».

Поединок бойца MMA и чемпиона мира по джиу-джитсу Джеффа Монсона и бывшего чемпиона UFC, актера и режиссера Олега Тактарова будет интересным, считает Кудряшов. Они оба ветераны единоборств, и для них этот бой — возможность показать, на что они способны в свои годы.

«Джефф Монсон, он, в принципе, всё время дерется, несмотря на то, что человек уже в возрасте. Но здесь нет явного победителя, потому что Олег Николаевич тоже не «с улицы парень». Поэтому я думаю, что желание показать то, что он (Тактаров. — Ред.) еще способен, оно будет сильно его мотивировать и двигать вперед. Поэтому он должен показать максимум», — предположил Кудряшов.

Рассуждая о предстоящей встрече британского бойца ММА Оли Томпсона и российского боксера Вячеслава Дацика, Кудряшов склонился к победе россиянина. По его словам, Томпсон хорошо сохранился для своего возраста и еще «может ударить», однако, как считает спортсмен, Дацик — это «прессинг и так называемый колхозный стиль», с которым трудно справиться.

«Всё, что будет делать Славик, — это брать голову и «кидать свои колхозки», и я думаю, что здесь они сработают. Потому что Оли Томпсон не такой искушенный боксер, чтобы держать дистанцию, двигаться, ловить навстречу, бить снизу, наверное, он не сможет. Поэтому склоняюсь к победе Дацика», — заявил боксер.

Исход другого поединка — между россиянином Марком Петровским и американцем Кевином Джонсоном — не такой однозначный для Кудряшова. По его словам, он точно не будет «легкой прогулкой», скорее «боем для опыта».

«Никто падать в первом раунде явно не собирается», — отметил он.

С одной стороны, опытный Джонсон сражался со множеством именитых боксеров и «знает, что делать», но сейчас, по мнению собеседника «Известий», не особо активен и не стремится выиграть. С другой стороны, Петровский — молодой чемпион мира, но до «зрелого полутяжа и возраста не хватает, и габаритов».

Говоря о четвертой паре турнира — российских бойцах Фариде «Фаре» Ядуллаеве и Эдгаре Гукасяне, — Кудряшов выразил мнение, что победа останется за последним. Несмотря на то что Ядуллаев — боец с характером, он всё-таки из поп-MMA, считает спортсмен, и это окажет влияние на исход боя.

«Мне кажется, что здесь будут решать навыки, а Гукасян в принципе умеет боксировать и действительно боксер. Поэтому здесь склоняюсь к его победе, потому что... бокс — это бокс, это классика», — подытожил собеседник «Известий».

Все четыре поединка состоятся 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в Москве. Главным боем вечера станет битва российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика и спортсмена из Великобритании Оли Томпсона.

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