Боксер Кузьмин назвал предстоящий бой Тактарова и Монсона шоу

Предстоящий поединок Олега Тактарова и Джеффа Монсона, ветеранов UFC, будет больше шоу, чем боем. Об этом рассказал «Известиям» российский боксер Сергей Кузьмин в среду, 9 августа.

«Они уже давно всем всё доказали. Считаю, что этот поединок выставочный какой-то будет, хотя они будут драться не на жизнь, а на смерть», — сказал Кузьмин «Известиям» и отметил, что будет болеть за Тактарова.

По его словам, спортсмен был чемпионом тогда, когда бои без правил были более жесткими, а их участники буквально погибали на ринге.

«В то время, когда он только начинал, у истоков, реально всё было очень тяжело, но он вытерпел и зашел на эту ступень пьедестала», — добавил Кузьмин.

Ранее, 31 июля, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, тренер и депутат Вячеслав Фетисов сообщил «Известиям», что Тактаров готов к любым вызовам в поединке с Монсоном. Он отметил, что виделся с бойцом несколько дней назад. По мнению Фетисова, Тактаров сейчас в хорошей спортивной форме.

Поединок Тактарова и Монсона состоится в пятницу, 18 августа, в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в Москве. Всего в этот день планируется четыре боя: главным из них станет встреча на ринге российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика и спортсмена из Великобритании Оли Томпсона.

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