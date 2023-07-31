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Фетисов заявил о готовности Тактарова к любым вызовам в бою с Монсоном

Фетисов о Тактарове в бою с Монсоном: он готов к любым вызовам
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Фото: Global Look Press/Bridge of Arts Press Office
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Бывший чемпион UFC, актер и режиссер Олег Тактаров готов к любым вызовам в бою с Джеффом Монсоном. Об этом 31 июля заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, тренер и депутат Вячеслав Фетисов.

«Это человек, который готов к любым вызовам. Я знаю его достаточно давно. Он по сути пешком пришел из Сарова, завоевал Америку, потом вернулся и много чего делает для Российской Федерации», — заявил парламентарий.

Актер подчеркнул, что виделся с бойцом несколько дней назад. По его словам, Тактаров сейчас в хорошей спортивной форме.

«Всё, что хочу пожелать, чтобы был успех. Успех мужика преследует. Олег, удачи тебе!» — пожелал Фетисов Тактарову.

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Ранее, 29 июля, российский боксер Дмитрий Кудряшов спрогнозировал интересный поединок между Монсоном и Тактаровым. Он отметил, что для ветеранов единоборств этот бой — возможность показать, на что они способны.

Поединок Тактарова и Монсона состоится 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в Москве. Всего в этот день планируется четыре поединка: главным боем вечера станет битва российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика и спортсмена из Великобритании Оли Томпсона.

Приобрести билеты на вечер «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно по этой ссылке.

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