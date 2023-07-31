Фетисов заявил о готовности Тактарова к любым вызовам в бою с Монсоном
Бывший чемпион UFC, актер и режиссер Олег Тактаров готов к любым вызовам в бою с Джеффом Монсоном. Об этом 31 июля заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, тренер и депутат Вячеслав Фетисов.
«Это человек, который готов к любым вызовам. Я знаю его достаточно давно. Он по сути пешком пришел из Сарова, завоевал Америку, потом вернулся и много чего делает для Российской Федерации», — заявил парламентарий.
Актер подчеркнул, что виделся с бойцом несколько дней назад. По его словам, Тактаров сейчас в хорошей спортивной форме.
«Всё, что хочу пожелать, чтобы был успех. Успех мужика преследует. Олег, удачи тебе!» — пожелал Фетисов Тактарову.
Ранее, 29 июля, российский боксер Дмитрий Кудряшов спрогнозировал интересный поединок между Монсоном и Тактаровым. Он отметил, что для ветеранов единоборств этот бой — возможность показать, на что они способны.
Поединок Тактарова и Монсона состоится 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в Москве. Всего в этот день планируется четыре поединка: главным боем вечера станет битва российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика и спортсмена из Великобритании Оли Томпсона.
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