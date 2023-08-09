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В бундестаге подняли вопрос о сносе памятников Бандере на Украине

Депутат немецкого бундестага Летч призвала потребовать от Зеленского сноса памятников Бандере
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Депутат бундестага Германии от Левой партии Гезине Летч спросила у правительства ФРГ, намерено ли оно поручить послу страны на Украине Мартину Егеру потребовать от украинского президента Владимира Зеленского снести в стране все памятники лидеру ОУН (организация запрещена в РФ) Степану Бандере.

Летч заявила в парламентском запросе, опубликованном бундестагом, что Бандера как идейный лидер радикального крыла ОУН был ответственен за этнически мотивированные изгнания в 1943 году, в ходе которых были убиты десятки тысяч польских мирных жителей.

Ответ на этот вопрос парламентария дала представитель правительства Сюзанна Бауманн.

«Посольство Федеративной Республики Германия в Киеве неоднократно давало понять, что отвергает любую положительную оценку сотрудничества украинцев с нацистским преступным режимом во Второй мировой войне», — цитирует Lenta.Ru ее ответ.

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Ранее, 2 августа, польское издание Mysl Polska написало, что культ Бандеры на Украине представляет серьезную угрозу для Польши.

В материале отмечается , что Польша должна построить коалицию, которая заставит Украину отказаться от культа Бандеры со всеми вытекающими последствиями, сообщает телеканал «360».

«Это не только теоретически существующая идеология, но идеология, на совести которой совершенно конкретное преступление геноцида. Поэтому в интересах Польши развалить любую украинскую власть, которая хочет строить идентичность и будущее Украины на идеологии шовинизма», — говорится в материале.

Днем ранее военный историк Юрий Кнутов, комментируя демонтаж в Киеве герба СССР с монумента «Родина-мать», назвал действия украинских властей неадекватными, напомнив, что «киевский режим называет улицы именами нацистов Бандеры и Шухевича, восхваляет Гитлера».

Ранее, 29 июля, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка – 2023 указал, что Украина ищет свою идентичность через неонацизм. Глава государства отметил, что такое положение устраивает западные страны. Он напомнил, что потенциальные противники России используют Украину как инструмент борьбы с ней и готовы идти на какие угодно меры, в том числе оправдывать нацизм и использовать неонацистов против РФ.

Еще 17 июля старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко указал на то, что в Польше в связи с грядущими осенью 2023 года парламентскими выборами будут усиливаться противоречия, касающиеся целесообразности поддержки Украины в конфликте с Россией. Он добавил, что по мере приближения осени эта риторика будет обостряться.

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