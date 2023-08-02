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В Польше заявили об угрозе из-за культа Бандеры на Украине

Mysl Polska: культ Бандеры на Украине представляет серьезную угрозу для Польши
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Культ лидера экстремистской организации ОУН (запрещена в РФ) Степана Бандеры на Украине представляет серьезную угрозу для Польши. Об этом 2 августа пишет польское издание Mysl Polska.

«Польша должна построить коалицию, которая заставит Украину отказаться от культа Бандеры со всеми вытекающими последствиями. <...> Это не только теоретически существующая идеология, но идеология, на совести которой совершенно конкретное преступление геноцида. Поэтому в интересах Польши развалить любую украинскую власть, которая хочет строить идентичность и будущее Украины на идеологии шовинизма», — говорится в материале.

Кроме того, авторы статьи указали на то, что украинский конфликт не затрагивает Польшу.

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Накануне военный историк Юрий Кнутов, комментируя демонтаж в Киеве герба СССР с монумента «Родина-мать», назвал действия украинских властей неадекватными, напомнив, что «киевский режим называет улицы именами нацистов Бандеры и Шухевича, восхваляет Гитлера».

Ранее, 29 июля, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка – 2023 указал, что Украина ищет свою идентичность через неонацизм. Глава государства отметил, что такое положение устраивает западные страны. Он напомнил, что потенциальные противники России используют Украину как инструмент борьбы с ней и готовы идти на какие угодно меры, в том числе оправдывать нацизм и использовать неонацистов против РФ.

Еще 17 июля старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко указал на то, что в Польше в связи с грядущими осенью 2023 года парламентскими выборами будут усиливаться противоречия, касающиеся целесообразности поддержки Украины в конфликте с Россией. Он добавил, что по мере приближения осени эта риторика будет обостряться.

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