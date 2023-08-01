Историк оценил демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать» в Киеве

Военный историк Юрий Кнутов прокомментировал во вторник, 1 августа, сообщение о том, что в Киеве демонтируют герб СССР с монумента «Родина-мать». Проявления киевского режима «во многом отличаются от поведения нормального государства», отметил он.

«Киевские власти предпринимают шаги, которые любые нормальные люди воспринимают как неадекватные. Памятник этот был посвящен советскому народу, который внес колоссальный вклад в освобождение Украины от гитлеровцев. Вместо этого киевский режим называет улицы именами нацистов Бандеры и Шухевича, восхваляет Гитлера, нацисты носят эсэсовскую символику», — сказал эксперт в беседе с RT.

По словам военного историка, уничтожение герба и переименование памятника означает попытку изменить историю.

«А государства, которые отказываются от своей истории, утрачивают историческую память и свою государственность. Фактически это будет означать шаг к тому, что Украина как государство перестает существовать», — заключил Кнутов.

26 июля в Киеве начался демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать», сообщает телеканал «360».

Позже, 29 июля, гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук сообщил, что монумент переименуют из «Родины-мать» в «Украину-мать», сообщает телеканал «Звезда».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что памятнику изменят название, так как не могут его демонтировать.

1 августа с монумента убрали герб СССР, передает НСН. На месте символа Советского Союза, который располагался на щите скульптуры, местные власти планируют установить украинский трезубец.

Монументальная скульптура находится на правом берегу Днепра. Ее установили в 1981 году по случаю Дня Победы. Памятник считается самым высоким в Европе — он достигает 102 м.

Ранее, 1 июля, глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий заявил, что до конца 2023 года в Львовской области планируют снести все памятники советской эпохи и уже демонтировали 80 монументов в честь советских воинов, сообщается на сайте kp.ru.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.