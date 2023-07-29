Захарова прокомментировала переименование монумента «Родина-мать» в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 29 июля иронично прокомментировала переименование монумента «Родина-мать» в Киеве в «Украину-мать».

«П — принципиальность. Если нельзя снести, то можно переименовать», — написала она в своем Telegram-канале.

Об изменении названия монумента ранее в этот день сообщил гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук. По его словам, решение было принято на заседании ученого совета музея. Савчук выразил надежду, что оно будет утверждено министерством культуры и информационной политики накануне 24 августа, когда в стране отмечается День независимости.

До этого, 26 июля, стало известно, что в Киеве начался демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать». На месте символа Советского Союза, который располагался на щите скульптуры, местные власти планируют установить трезубец.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.