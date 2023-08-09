Режим ЧС ввели в Сергиево-Посадском округе после взрыва на заводе
Режим ЧС введен в Сергиево-Посадском округе после взрыва в ангаре с пиротехникой. Об этом в среду, 9 августа, сообщила администрация округа в своем Telegram-канале.
Отмечается, что данное решение было принято по итогам заседания мобильного штаба комиссии по ЧС.
По словам замглавы администрации округа Оксаны Ерохановой, введение чрезвычайной обстановки позволит привлечь дополнительные средства для восстановления объектов, поврежденных в результате взрыва.
Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде произошел днем 9 августа. По сообщению экстренных служб, в результате происшествия был разрушен ангар — склад с пиротехникой, арендованный компанией «Пиро-Росс».
По предварительной версии,причиной ЧП назвали человеческий фактор, а вариант с атакой беспилотника в Следственном комитете исключили. Было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число пострадавших от взрыва по последним данным составляет 56 человек. Их них 30 человек находятся в стационаре, шестеро — в реанимации.
По словам Воробьева, спасателем потребуется порядка 12 часов для того, чтобы разобрать завалы. Он также подтвердил сведения о том, что из-под завалов достали троих пострадавших, состояние которых оценивается медиками как тяжелое. Позже стало известно, что женщина, пострадавшая при ЧП, скончалась в больнице.