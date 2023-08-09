Биржевая цена нефти Brent превысила $87 за баррель впервые с 13 апреля

Цена на фьючерс нефти сорта Brent превысила $87 за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE на 9 августа.

Так, по состоянию на 13:31 стоимость этой марки нефти выросла на 0,99%, достигнув $87,03 за единицу. Спустя семь минут цена фьючерса составила $86,84.

В это же время марка WTI торговалась на уровне $83,63, прирост ее стоимости равнялся 1,09%.

Ранее в этот день партнер Capital Lab Евгений Шатов объяснил «Известиям», что цена нефти Brent в сентябре будет зависеть от множества факторов, основными среди которых являются действия ОПЕК+ и скорость оживления спроса в ведущих экономиках мира. Эксперт отметил, что востребованность в ресурсе достигла рекордного уровня в июле 2023 года (102,8 млн баррелей за сутки) в силу того, что Саудовская Аравия сократила предложение. Это привело к дефициту на нефтяном рынке, уточнил он.

Накануне минэнерго США повысило прогноз средней цены нефти Brent на 2023 год с $79,34 до $82,62 за баррель. Согласно ожиданиям ведомства, средняя спотовая стоимость этого сорта в августе будет находиться на уровне $85 за единицу.

В начале июня страны ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Россия) договорились снова продлить нефтяную сделку до конца следующего года, тем самым снизив с 2024-го общий уровень добычи альянса на 1,4 млн единиц в сутки. В связи с этим стоимость нефти марки Brent поднялась.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что формат ОПЕК+ остается значимым для обеспечения стабильности на мировых энергорынках.