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Аналитик рассказал о влиянии решения ОПЕК+ продлить сделку и снизить добычу нефти

Аналитик Антонов: решение ОПЕК+ продлить нефтяную сделку повлияло на рост стоимости нефти
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Решение ОПЕК+ продлить нефтяную сделку до конца следующего года и снизить с 2024-го общий уровень добычи альянса на 1,4 млн баррелей в сутки повлияло на стоимость нефти. Об этом рассказал «Известиям» 5 июня финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«На ожиданиях продления сделки Brent начала дорожать еще в пятницу — тогда она показала рост в 2,76%, до $76,36. В понедельник, 5 июня, рост продолжился: цена повышалась на 2%, до $77,81. Рост был ограничен, поскольку решение принято не на ближайшие месяцы. Однако данный фактор — это, безусловно, позитив для нефти. Покупателям необходимо уверенно преодолеть зону $78,6 для продолжения активного роста котировок», — отметил он.

В то же время эксперт, говоря о влиянии сделки ОПЕК+ на котировки рубля, обратил внимание на то, что российская валюта пока не смогла получить поддержку от нефтяного рынка.

«В понедельник после открытия Мосбиржи котировки доллара укрепились до 81,83 рубля. Покупатели преодолели уровень в 81,5 рубля за доллар, и теперь их следующая цель — 83,5 рубля», — уточнил Антонов.

При этом аналитик добавил, что рост цен на нефть может удержать котировки доллара ниже 82 рублей до середины июня.

Рост и предложение: как повлияет на рынок решение ОПЕК+ продлить сделку
И скажется ли ограничение нефтедобычи на котировках

Заседание ОПЕК+, на котором было принято решение, состоялось накануне. Как говорится в коммюнике альянса, такой шаг сделан для достижения и поддержания стабильности рынка нефти, создания долгосрочной предсказуемости.

Директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов сказал «Известиям» 4 июня, что в итоге рынок получил сигнал, что ОПЕК+ продолжает сдерживать цены на нефть. По его словам, это выгодно всем членам ОПЕК+. Он предположил, что цена на нефть постепенно стабилизируется и начнет восстанавливаться к $80 за баррель.

5 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистами подчеркнул, что формат ОПЕК+ остается значимым для обеспечения стабильности на мировых энергорынках.

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