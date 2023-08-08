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Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2023 год до $82,62
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Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2023 год до $82,62

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Фото: REUTERS/Bing Guan
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Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены нефти сорта Brent на 2023 год с $79,34 за баррель до $82,62 за баррель. Об этом во вторник, 8 августа, пишет ежемесячный прогноз EIA.

Отмечается, что оценка стоимости Brent на следующий год также выросла с $83,51 за баррель до $86,48 за баррель.

Согласно ожиданиям ведомства, средняя спотовая цена Brent в августе будет находиться на уровне $85 за баррель.

Минэнерго указывает, что рост цен, который наблюдается с июня, обусловлен дополнительным добровольным сокращением добычи нефти Саудовской Аравией. С июля королевство снизило нефтепроизводство на 1 млн б/с. В EIA отметили, что данное ограничение ввели в период подъема мирового спроса на нефть.

По данным ведомства, приведенные факторы повлекут сокращение мировых запасов нефти и повлияют на повышение цен на нефть в ближайшие месяцы.

Кроме того, аналитики отмечают, что во втором полугодии текущего года средняя цена Brent составит $86 за баррель.

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Ранее в этот день издание Саудовской Аравии Asharq Al-Awsat сообщило, что администрация президента США Джо Байдена оказалась в тупике из-за намерений ОПЕК+ удерживать цены на нефть на определенном уровне. Оно отметило, что цены на нефть создают трудности для американского лидера в пополнении стратегического нефтяного резерва страны.

Ранее, 3 августа, министерство энергетики Саудовской Аравии заявило, что продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь.

Перед этим, 4 июня, страны ОПЕК+ договорились продлить нефтяную сделку до конца следующего года и снизить с 2024-го общий уровень добычи альянса на 1,4 млн баррелей в сутки. В связи с этим стоимость нефти Brent поднялась.

5 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что формат ОПЕК+ остается значимым для обеспечения стабильности на мировых энергорынках.

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