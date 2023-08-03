Саудовская Аравия продлит сокращение добычи нефти

Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило, что продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь. Об этом 3 августа пишет Saudi Press Agency со ссылкой на ведомство.



«Официальный источник из Министерства энергетики объявил, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на один миллион баррелей в день, которое вступило в силу в июле, еще на месяц, включая сентябрь», — пишет агенство.



Источник также добавляет, что страна в сентябре будет добывать 9 млн баррелей в сутки. Такое решение было принято в рамках соглашения стран ОПЕК+ об ограничении добычи нефти с целью поддержания стабильности поставок сырья в мире.

Ранее эксперты прогнозировали увеличение цены на нефть до $90 за баррель. Одной из причин такого роста стало соглашение ОПЕК+ о сокращении объемов добываемой нефти.