Эксперты прогнозируют рост цены нефти до $90 за баррель

В ближайший месяц нефть может подорожать до $90 за баррель, сообщил «Известиям» зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

Он отметил, что в течение года цена этого сырья снизилась более чем на 25%. Так, согласно данным лондонской биржи ICE, в конце июля 2022 года баррель Brent стоил около $110. При этом 20 июля 2023 сентябрьские фьючерсы торговались в районе $80 за бочку. За июнь стоимость черного золота уже выросла примерно с $75 до $80.

«Учитывая высокую волатильность цен на нефть, нельзя исключать постепенного восстановления ее стоимости. Уже в августе она может выйти на уровень $90 за баррель. На это может повлиять в том числе ограничение поставок странами ОПЕК+ и рост спроса на сырье в Азии», — отметил Дмитрий Гусев.

Российский бюджет на 2023 год верстался, исходя из цен на нефть в $70 за баррель, поэтому цена в районе $90 повысит доходы государства и обеспечит дополнительную финансовую поддержку для других отраслей, заключил Дмитрий Гусев.

Страны ОПЕК+ 4 июня договорились о корректировке общего уровня добычи нефти до 40,46 млн баррелей в сутки с 2024-го. Наряду с этим по итогам прошедшей встречи вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия также продлит свое добровольное сокращение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки на весь следующий год. Причем некоторые страны ОПЕК+ добровольно снижали объемы и ранее. Так, 2 апреля Саудовская Аравия добровольно сократила добычу нефти на 500 тыс. в сутки с мая до конца текущего года.

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Нефть предела: черное золото может подорожать до $90 за баррель