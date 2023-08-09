Эксперт рассказал о влиянии нескольких факторов на стоимость нефти Brent

Стоимость нефти марки Brent в сентябре будет зависеть от множества факторов, основными среди которых являются действия ОПЕК и скорость оживления спроса в ведущих экономиках мира, объяснил «Известиям» партнер Capital Lab Евгений Шатов 9 августа.

По данным сайта биржи ICE, стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent превысила $87 за баррель впервые с 13 апреля 2023-го. 27 июля нефть торговалась на уровне $84 за баррель.

«Цены на нефть марки Brent на фоне противоречивых данных из опубликованного во вторник обновленного краткосрочного прогноза по энергетическим рынкам (STEO) от EIA (управления энергетической информации США. — Ред.) и предварительной оценки запасов в США от API (Американского института нефти. — Ред.) вернулись к росту», — обратил внимание Шатов.

В то же время он отметил, что мировой спрос на нефть достиг рекордного уровня в июле 2023 года (102,8 млн баррелей/сутки) в силу того, что Саудовская Аравия сократила предложение, что, в свою очередь, привело к дефициту на нефтяном рынке.

«Аналитики ведомства (EIA. — Ред.) повысили прогноз по мировому потреблению топлива в 2023 году на 30 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 101,19 млн б/с. Прогноз по средней цене Brent на второе полугодие 2023 года вырос на $7 и составил $86 за баррель. По итогам июля котировки нефти марки Brent выросли на 13,7%. Прогноз по увеличению предложения нефти в 2023 году составил 1,4 млн б/с. Повышение на 2,1 млн б/с вне ОПЕК частично компенсируется сокращением добычи картеля. Средний уровень добычи нефти в США повышен до 12,76 млн б/с в 2023 году. С учетом стагнирующей буровой активности он выглядит чрезмерно оптимистичным. Вероятно, агентство рассчитывает на резкий скачок добычи осенью в ответ на высокие цены», — рассказал Шатов.

Эксперт также добавил, что уже на этой неделе будут опубликованы еще два важных отчета по рынку нефти: от ОПЕК (10 августа) и Международного энергетического агентства (11 августа). Кроме того, он привел данные API, согласно которым запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 4,1 млн баррелей после масштабного падения на 17 млн баррелей неделей ранее.

«Участники рынка в основном фокусируются на позитивных факторах, поддерживая развитие восходящего тренда. Рост цен происходит на фоне сокращения мировой добычи параллельно с оживлением спроса в Китае и США. Закупки нефти идут, несмотря на слабость в промышленном секторе этих стран», — подчеркнул он.

Шатов уточнил, что в июне КНР увеличила запасы сырой нефти до самого высокого уровня за три года, воспользовавшись российской нефтью для пополнения запасов и повышения гибкости в части будущих требований к импорту. Так, объем июньских поставок в страну составил 2,56 млн баррелей в сутки — на 44% больше, чем в том же месяце 2022-го.

«Цели по Brent остаются в районе $87–90 за баррель. Стоимость нефти марки Brent в сентябре будет зависеть от множества факторов, основным среди которых являются действия ОПЕК (большинство аналитиков ожидают, что Саудовская Аравия продлит сокращение добычи на сентябрь), а также скорость оживления спроса в ведущих экономиках мира», — заключил эксперт.

30 июня экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода рассказал «Известиям», что если рецессии в США не будет, нефть преодолеет ценовой барьер в $100. В случае развития опережающими темпами экономик Индии и Китая уже осенью стоимость нефти может достичь $120.